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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Возле Киева столкнулись две легковушки: есть пострадавшиеToyota пробила отбойник и вылетела в кювет.

В воскресенье, 5 августа, на трассе Житомир-Киев столкнулись Skoda и Toyota. От удара второе транспортное средство пробило отбойник и вылетело в кювет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.

«Со слов очевидцев, первый автомобиль не пропустил на развороте Toyota», - сказано в сообщении.

В результате аварии есть пострадавшие, число которых пока неизвестно.

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На месте работали патрульная полиция и скорая помощь.
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 Теги: ДТП, Киевская область

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Сегодня, 16:24 » Автор: Ирина Шевченко
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