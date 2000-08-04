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Резонансное избиение школьницы в Одессе: новые подробности

Резонансное избиение школьницы в Одессе: новые подробностиВидео избиения снимала сама близкая подруга пострадавшей.

26 июля в Одессе 13-14 летние школьницы избили свою одноклассницу. В интервью журналистам пострадавшая рассказала подробности инцидента.

По ее словам, она не подозревала, что вечер закончится подобным ЧП, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Українськi Новини.

"Мне позвонила одна из моих знакомых. Пожаловалась, что, мол, ей скучно, погулять не с кем. Я согласилась выйти и с ней пройтись. Она ни словом не намекнула о том, что задумала. При мне позвонила якобы своей маме: "Я задержусь, гуляю с подружкой". И повела меня в сторону 69-й школы. Неожиданно на улице к нам присоединились еще несколько девочек из этой же компании и парень - Максим. Меня вдруг обвинили в том, что за мной начал ухаживать общий знакомый - Андрей. Ни единого повода для ухаживаний я ему не давала. Это были какие-то странные обвинения. Девочки постепенно "разогревались", начали оскорблять меня. Вскоре мы подошли к пустырю между школой и детским садиком. Там меня и начали бить", - рассказала девочка.

По ее словам, она была просто в оцепенении и не понимала, что происходит.

"Боялась ответить, подумав, что могут избить еще сильней, - говорит Соня. - Просто закрывала голову и лицо. Всю сцену избиения снимала моя подруга из соседнего дома, с которой я больше всех дружила - она регулярно бывала у меня в гостях. Она лично меня не била, только снимала. Вообще снимало избиение трое девочек. Единственный из мальчиков - десятиклассник Максим просто стоял рядом и издевательски комментировал и подзуживал - мол, бей "с ноги". Но сам не бил. После избиения меня оставили сидящей на земле. Поначалу отобрали телефон и наушники. Но сразу после избиения их вернули. Зачем отбирали? Сказали, что боялись разбить мой телефон. Все это избиение было заранее задумано - меня просто выманили из дома и повели бить. После драки было несколько синяков, потом прошло. До сегодняшнего дня только под глазом еще синяк (девочку избили 26 июля в 19.00 - Прим.Ред.). Мне уже звонили мои подруги из моей школы, где я учусь. Очень возмущались произошедшим. Те, кто меня били, пытались мне звонить, после того, как вся эта история стала известна. Но я с ними не хочу общаться".

По словам мамы Сони Оксаны Д., после избиения с ней пытались "договориться" родители девочек, которые избивали ее дочь.

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"Договариваться с ними я не буду и даже не думала о таком, - говорит нам Оксана. - Родители избивавших звонили, пытались извиняться. Но я этого не принимаю... В сети уже есть информация, что якобы все закончится административными штрафами по 51 гривне для родителей мучительниц моей дочки. Но я написала заявление в полицию. Хочу, чтоб был суд, виновницы должны быть наказаны по закону. Это какая-то звериная жестокость. Страшно и то, что одна из снимавших избиение моей дочки очень часто бывала у нас в гостях, я считала ее подругой Сони", - рассказала она.
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 Теги: избиение, Одесса

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Сегодня, 16:44 » Автор: Ирина Шевченко
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