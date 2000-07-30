На Донбассе убили военного, который приехал в гости к родителям

Полиции открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения.



В городе Лисичанске в Луганской области убит военнослужащий, который приехал к родителям навестить их. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, пишет



В полицию обратился 65-летний отец погибшего, обнаруживший изуродованное тело сына на приусадебном участке своего домовладения.



Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. После этого они установили лиц, которые причастны к убийству, и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.



Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако впоследствии сознались в содеянном.



По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.



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Полиции открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").



Вчера об убийстве военнослужащего, который приехал к родителям в Лисичанск, на своей странице в Facebook сообщила волонтер и военный инструктор Маруся Зверобой.



"Во время отпуска в Лисичанске местные убили военнослужащего! Приехал на свой День рождения к родителям", - написала она.



Напомним, 31 июля ветеран АТО Виталий Олешко был ранен в спину в Бердянске. Он умер от ранения в тот же день. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В городе Лисичанске в Луганской области убит военнослужащий, который приехал к родителям навестить их. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua В полицию обратился 65-летний отец погибшего, обнаруживший изуродованное тело сына на приусадебном участке своего домовладения.Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. После этого они установили лиц, которые причастны к убийству, и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако впоследствии сознались в содеянном.По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.Полиции открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").Вчера об убийстве военнослужащего, который приехал к родителям в Лисичанск, на своей странице в Facebook сообщила волонтер и военный инструктор Маруся Зверобой."Во время отпуска в Лисичанске местные убили военнослужащего! Приехал на свой День рождения к родителям", - написала она.Напомним, 31 июля ветеран АТО Виталий Олешко был ранен в спину в Бердянске. Он умер от ранения в тот же день.



