Раздел: Происшествия
Под Киевом задержан мужчина, подозреваемый в педофилии
Он пытался увести ребенка в лес.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-08-06/v-seti-pokazali-foto-pedofila-poymannogo-lyudmi-pod-kievom/137756
В поселке Коцюбинское местные жители поймали мужчину, которого подозревают в педофилии и попытках отвести в лес восьмилетнюю девочку с целью "пофотографироваться".
Отмечается, что пойманного передали полиции, однако правоохранители его отпустили.
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"Это чудовище предлагало 8-ми летнему ребенку пойти с ним в лес и пофотографироваться за деньги. Хорошо, что ребенок рассказал об этом взрослым и они его поймали. Правда, забег у них был от 18 школы через Бакала, Парижской Коммуны и поймали аж на Пономарева, 26 у 4 и 5 корпусов. Оно на ходу еще и переодевалось. На вопрос, что он здесь делает, сказал, что приехал к девочке в гости. В рюкзаке у него нашли: сменную одежду, распечатанный презерватив, клей, наперсток для курения травы", – говорится в сообщении.
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-08-06/v-seti-pokazali-foto-pedofila-poymannogo-lyudmi-pod-kievom/137756
В поселке Коцюбинское местные жители поймали мужчину, которого подозревают в педофилии и попытках отвести в лес восьмилетнюю девочку с целью "пофотографироваться".
Отмечается, что пойманного передали полиции, однако правоохранители его отпустили.
Читайте также: В Киеве водитель погиб в горящем автомобиле
"Это чудовище предлагало 8-ми летнему ребенку пойти с ним в лес и пофотографироваться за деньги. Хорошо, что ребенок рассказал об этом взрослым и они его поймали. Правда, забег у них был от 18 школы через Бакала, Парижской Коммуны и поймали аж на Пономарева, 26 у 4 и 5 корпусов. Оно на ходу еще и переодевалось. На вопрос, что он здесь делает, сказал, что приехал к девочке в гости. В рюкзаке у него нашли: сменную одежду, распечатанный презерватив, клей, наперсток для курения травы", – говорится в сообщении.
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