» » Под Киевом задержан мужчина, подозреваемый в педофилии
Раздел: Происшествия  
0

Под Киевом задержан мужчина, подозреваемый в педофилии

Под Киевом задержан мужчина, подозреваемый в педофилииОн пытался увести ребенка в лес.

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-08-06/v-seti-pokazali-foto-pedofila-poymannogo-lyudmi-pod-kievom/137756
В поселке Коцюбинское местные жители поймали мужчину, которого подозревают в педофилии и попытках отвести в лес восьмилетнюю девочку с целью "пофотографироваться".

Отмечается, что пойманного передали полиции, однако правоохранители его отпустили.

Читайте также: В Киеве водитель погиб в горящем автомобиле

"Это чудовище предлагало 8-ми летнему ребенку пойти с ним в лес и пофотографироваться за деньги. Хорошо, что ребенок рассказал об этом взрослым и они его поймали. Правда, забег у них был от 18 школы через Бакала, Парижской Коммуны и поймали аж на Пономарева, 26 у 4 и 5 корпусов. Оно на ходу еще и переодевалось. На вопрос, что он здесь делает, сказал, что приехал к девочке в гости. В рюкзаке у него нашли: сменную одежду, распечатанный презерватив, клей, наперсток для курения травы", – говорится в сообщении.

Под Киевом задержан мужчина, подозреваемый в педофилии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: педофил, Киевщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:41 » Автор: Анна Мартынова
     856
     0

Похожие новости по теме

В Киеве водитель погиб в горящем автомобиле В Киеве водитель погиб в горящем автомобиле

Мужчину не смогли спасти.

В Борисполе местные жители самостоятельно поймали квартирного вора В Борисполе местные жители самостоятельно поймали квартирного вора

Квартирного вора поймали на «горячем».

В Киеве поймали мужчину, убившего пенсионерку в лифте В Киеве поймали мужчину, убившего пенсионерку в лифте

Мужчину задержали во время патрулирования.

В Киеве с поличным поймали квартирных воров В Киеве с поличным поймали квартирных воров

В сети показали фото воров-неудачников, пойманных в Киеве

В Киеве мужчина пытался украсть интерактивного робота В Киеве мужчина пытался украсть интерактивного робота

Мужчину поймали очевидцы и передали правоохранителям.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх