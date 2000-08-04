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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают 12-летнего мальчика

В Киеве разыскивают 12-летнего мальчикаКиевлян просят помочь с поисками.

В Днепровском районе Киева пропал подросток. 12-летний Назар Похилько проживал на улице Хорольской, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Выглядит старше – на 13-15 лет. Рост 170-175 сантиметров, волосы темные. При себе имел рюкзак серого цвета и спининг.

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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:05 » Автор: Анна Мартынова
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