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Раздел: Происшествия  
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В центре Харькова Toyota вылетела на тротуар и перевернулась

В центре Харькова Toyota вылетела на тротуар и перевернуласьСтолкнулись Toyota и Mercedes.

В центре Харькова столкнулись две иномарки. После чего автомобиль Toyota вылетел на тротуар и перевернулся на крышку, а у Mercedes пострадала передняя часть. Водитель "японца" попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении полиции.

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В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В центре Харькова Toyota вылетела на тротуар и перевернулась
В центре Харькова Toyota вылетела на тротуар и перевернулась


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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 12:44 » Автор: Анна Мартынова
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