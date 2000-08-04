В центре Харькова Toyota вылетела на тротуар и перевернулась

Столкнулись Toyota и Mercedes.



В центре Харькова столкнулись две иномарки. После чего автомобиль Toyota вылетел на тротуар и перевернулся на крышку, а у Mercedes пострадала передняя часть. Водитель "японца" попал в больницу, передает



"По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении полиции.



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В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Харькова столкнулись две иномарки. После чего автомобиль Toyota вылетел на тротуар и перевернулся на крышку, а у Mercedes пострадала передняя часть. Водитель "японца" попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua "По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении полиции.В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



