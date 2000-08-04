Раздел: Происшествия
В центре Харькова Toyota вылетела на тротуар и перевернулась
Столкнулись Toyota и Mercedes.
В центре Харькова столкнулись две иномарки. После чего автомобиль Toyota вылетел на тротуар и перевернулся на крышку, а у Mercedes пострадала передняя часть. Водитель "японца" попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении полиции.
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В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
В центре Харькова столкнулись две иномарки. После чего автомобиль Toyota вылетел на тротуар и перевернулся на крышку, а у Mercedes пострадала передняя часть. Водитель "японца" попал в больницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"По предварительным данным, 5 августа около 16:00 на перекрестке улиц Мироносицкой и Каразина произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota", - говорится в сообщении полиции.
Читайте также: На Киевщине пьяный водитель устроил ДТП с переворотом
В результате 50-летний потерпевший, водитель Toyota, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом брюшной полости доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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