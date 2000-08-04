» » На Одесчине женщина ударила ножом невестку
Раздел: Происшествия  
0

На Одесчине женщина ударила ножом невестку

На Одесчине женщина ударила ножом невесткуЖенщины вместе выпивали.

В Вилково произошел семейный конфликт, результатом которого стало ножевое ранение. Невестку подрезала свекровь, передает Хроника.инфо со ссылкой на zachem.com.ua.

Женщины вместе выпивали спиртное и между ними завязался конфликт, в ходе которого 53-летняя жительница Вилково ударила ножом 25-летнюю невестку в плечо.

Читайте также: Под Киевом автомобиль вспыхнул рядом с АЗС

Потерпевшей оказали помощь в местной больнице, а вспыльчивой женщине теперь грозит до трех лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесская область, свекровь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:17 » Автор: Анна Мартынова
     331
     0

Похожие новости по теме

В Киеве женщина убила сожителя ножом В Киеве женщина убила сожителя ножом

Между ними возник конфликт.

В Днепре женщина ударила ножом своего знакомого В Днепре женщина ударила ножом своего знакомого

Преступнице грозит до восьми лет тюрьмы.

Под Киевом мужчина до полусмерти избил невестку и внука Под Киевом мужчина до полусмерти избил невестку и внука

Преступник проведет в тюрьме шесть лет.

На Одесчине женщина зарезала соседа На Одесчине женщина зарезала соседа

Женщина во время застолья ударила мужчину ножом в живот.

Харьковщина: женщина ударила навязчивую подругу ножом в живот Харьковщина: женщина ударила навязчивую подругу ножом в живот

Разозлившейся даме грозит больше пяти лет тюрьмы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх