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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водителю стало плохо за рулем

В Киеве водителю стало плохо за рулемВодителю оказали первую помощь.

В понедельник, 6 августа, на улице Татарской водителю за рулем Daewoo Lanos на ходу стало плохо. Машину вынесло на тротуар, чудом никто из пешеходов не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.

ДТП произошло около 10:00.

По словам очевидца происшествия, автомобиль Daewoo Lanos двигался по улице Татарской в направлении Подола. Переехав перекресток с улицей Отто Шмидта, машина резко приняла вправо. Въехав на тротуар, она становилась на газоне, сбив оградительные столбики. На вид водителю около 50 лет.

Мимо проезжавший экипаж патрульной полиции немедленно стал оказывать водителю первую помощь и вызвал медиков. Патрульные делали непрямой массаж сердца до приезда врачей. На место происшествия прибыло две кареты скорой помощи и реанимобиль. Спустя 30 минут оказания скорой неотложной помощи на месте аварии водителя госпитализировали.

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По счастливой случайности никто из пешеходов в ДТП не пострадал. Движение по улице Татарской не было затруднено.

В Киеве водителю стало плохо за рулем
В Киеве водителю стало плохо за рулем
В Киеве водителю стало плохо за рулем
В Киеве водителю стало плохо за рулем
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 Теги: Киев, водитель

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Сегодня, 15:44 » Автор: Анна Мартынова
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