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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом маршрутка попала в смертельное ДТП

Под Киевом маршрутка попала в смертельное ДТПОбстоятельства ДТП устанавливают.

Под Киев в селе Чайка не разминулись фура и маршрутка. Очевидцы заявляют о жертвах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

На Чайке фура вьехала в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.

– Там люди повылетали с маршрутки, – рассказывает очевидица.

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Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Состояние пострадавших уточняется.
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 Теги: Киевщина, маршрутка

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Сегодня, 17:35 » Автор: Анна Мартынова
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