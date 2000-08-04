Раздел: Происшествия
Под Киевом маршрутка попала в смертельное ДТП
Обстоятельства ДТП устанавливают.
Под Киев в селе Чайка не разминулись фура и маршрутка. Очевидцы заявляют о жертвах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
На Чайке фура вьехала в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.
– Там люди повылетали с маршрутки, – рассказывает очевидица.
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Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Состояние пострадавших уточняется.
Под Киев в селе Чайка не разминулись фура и маршрутка. Очевидцы заявляют о жертвах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
На Чайке фура вьехала в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.
– Там люди повылетали с маршрутки, – рассказывает очевидица.
Читайте также: В Киеве напали на дом известной ведущей
Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Состояние пострадавших уточняется.
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