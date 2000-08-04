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Раздел: Происшествия  
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Украинский хореограф попал в ДТП

Украинский хореограф попал в ДТПЯма не пострадал и с ним все в порядке.

Известный украинский хореограф, танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцы со звездами", "Модель XL" и "Лига смеха" Влад Яма попал в ДТП.

Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lime.

Яма опубликовал черно-белое фото, сделанное в авто, и оставил под ним лаконичную подпись: "ДТП".

Поклонники обеспокоились и тут же принялись расспрашивать, что случилось: "Какое дтп?", "Вы в порядке!?!?!", "Влад, держитесь там) Помните, вас ждут", "Осторожнее".

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Влад подробностей аварии не раскрыл, лишь отвечая на вопрос одного из подписчиков: "Кто кого? Вас или Вы?", ответил: "Нас слегка".
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 Теги: Украинский хореограф, ДТП

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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