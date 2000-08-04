Раздел: Происшествия
Украинский хореограф попал в ДТП
Яма не пострадал и с ним все в порядке.
Известный украинский хореограф, танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцы со звездами", "Модель XL" и "Лига смеха" Влад Яма попал в ДТП.
Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lime.
Яма опубликовал черно-белое фото, сделанное в авто, и оставил под ним лаконичную подпись: "ДТП".
Поклонники обеспокоились и тут же принялись расспрашивать, что случилось: "Какое дтп?", "Вы в порядке!?!?!", "Влад, держитесь там) Помните, вас ждут", "Осторожнее".
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Влад подробностей аварии не раскрыл, лишь отвечая на вопрос одного из подписчиков: "Кто кого? Вас или Вы?", ответил: "Нас слегка".
Известный украинский хореограф, танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцы со звездами", "Модель XL" и "Лига смеха" Влад Яма попал в ДТП.
Об этом он сообщил в своем Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lime.
Яма опубликовал черно-белое фото, сделанное в авто, и оставил под ним лаконичную подпись: "ДТП".
Поклонники обеспокоились и тут же принялись расспрашивать, что случилось: "Какое дтп?", "Вы в порядке!?!?!", "Влад, держитесь там) Помните, вас ждут", "Осторожнее".
Читайте также: Украинский хореограф впервые стала мамой
Влад подробностей аварии не раскрыл, лишь отвечая на вопрос одного из подписчиков: "Кто кого? Вас или Вы?", ответил: "Нас слегка".
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