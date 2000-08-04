Раздел: Происшествия
В Киеве неизвестные в камуфляже напали на дом журналистки
Виктория переехала к родителям.
В Киеве совершено нападение на дом, в котором вместе с родителями проживает ведущая "Надзвычайных новын" на телеканале ICTV Виктория Сеник.
Об этом на своей странице в Facebook написал автор программы Константин Стогний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать злоумышленников, скрывшихся на автомобиле", - написал Стогний.
При этом он отмечает, что "одного из нападавших, якобы, опознали".
"По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем", - написал Стогний.
Он напомнил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехничный институт, вломились через окно неизвестные.
Читайте также: В Москве напали на дом известной российской журналистки
"Тогда сработала сигнализация. Прибывший наряд тоже тогда никого не смог задержать. Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - резюмировал он.
В Киеве совершено нападение на дом, в котором вместе с родителями проживает ведущая "Надзвычайных новын" на телеканале ICTV Виктория Сеник.
Об этом на своей странице в Facebook написал автор программы Константин Стогний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать злоумышленников, скрывшихся на автомобиле", - написал Стогний.
При этом он отмечает, что "одного из нападавших, якобы, опознали".
"По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем", - написал Стогний.
Он напомнил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехничный институт, вломились через окно неизвестные.
Читайте также: В Москве напали на дом известной российской журналистки
"Тогда сработала сигнализация. Прибывший наряд тоже тогда никого не смог задержать. Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - резюмировал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
272
0
Также советуем посмотреть
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
Оставьте свой комментарий