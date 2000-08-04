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В Киеве неизвестные в камуфляже напали на дом журналистки

В Киеве неизвестные в камуфляже напали на дом журналисткиВиктория переехала к родителям.

В Киеве совершено нападение на дом, в котором вместе с родителями проживает ведущая "Надзвычайных новын" на телеканале ICTV Виктория Сеник.

Об этом на своей странице в Facebook написал автор программы Константин Стогний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать злоумышленников, скрывшихся на автомобиле", - написал Стогний.

При этом он отмечает, что "одного из нападавших, якобы, опознали".

"По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем", - написал Стогний.

Он напомнил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехничный институт, вломились через окно неизвестные.

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"Тогда сработала сигнализация. Прибывший наряд тоже тогда никого не смог задержать. Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - резюмировал он.
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 Теги: журналист, Киев, взлом

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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