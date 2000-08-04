В Киеве неизвестные в камуфляже напали на дом журналистки

Виктория переехала к родителям.



В Киеве совершено нападение на дом, в котором вместе с родителями проживает ведущая "Надзвычайных новын" на телеканале ICTV Виктория Сеник.



Об этом на своей странице в Facebook написал автор программы Константин Стогний, пишет



"Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать злоумышленников, скрывшихся на автомобиле", - написал Стогний.



При этом он отмечает, что "одного из нападавших, якобы, опознали".



"По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем", - написал Стогний.



Он напомнил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехничный институт, вломились через окно неизвестные.



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"Тогда сработала сигнализация. Прибывший наряд тоже тогда никого не смог задержать. Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - резюмировал он. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве совершено нападение на дом, в котором вместе с родителями проживает ведущая "Надзвычайных новын" на телеканале ICTV Виктория Сеник.Об этом на своей странице в Facebook написал автор программы Константин Стогний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua "Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд, не смог задержать злоумышленников, скрывшихся на автомобиле", - написал Стогний.При этом он отмечает, что "одного из нападавших, якобы, опознали"."По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем", - написал Стогний.Он напомнил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехничный институт, вломились через окно неизвестные."Тогда сработала сигнализация. Прибывший наряд тоже тогда никого не смог задержать. Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - резюмировал он.



