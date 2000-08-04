Раздел: Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль
Полицейские разыскивают злоумышленников.
В Киеве сегодня, 6 августа, около 18:00 на улице Здолбуновской, что в районе Позняки, произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по автомобилю "Тойота Кэмри", пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что злоумышленники также украли из машины около 2 млн гривен. За рулем машины находилась женщина.
"Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги", - говорится в сообщении.
Известно, что женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, введен план "Перехват".
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Как удалось узнать впоследствии, правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку именно таких автомобилей.
В Киеве сегодня, 6 августа, около 18:00 на улице Здолбуновской, что в районе Позняки, произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по автомобилю "Тойота Кэмри", пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что злоумышленники также украли из машины около 2 млн гривен. За рулем машины находилась женщина.
"Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги", - говорится в сообщении.
Известно, что женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, введен план "Перехват".
Читайте также: В Киеве обстреляли Porsche известного футболиста
Как удалось узнать впоследствии, правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку именно таких автомобилей.
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