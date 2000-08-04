» » В Киеве обстреляли автомобиль
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве обстреляли автомобиль

В Киеве обстреляли автомобильПолицейские разыскивают злоумышленников.

В Киеве сегодня, 6 августа, около 18:00 на улице Здолбуновской, что в районе Позняки, произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по автомобилю "Тойота Кэмри", пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Отмечается, что злоумышленники также украли из машины около 2 млн гривен. За рулем машины находилась женщина.

"Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги", - говорится в сообщении.

Известно, что женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников, введен план "Перехват".

Читайте также: В Киеве обстреляли Porsche известного футболиста

Как удалось узнать впоследствии, правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку именно таких автомобилей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
     581
     0

Похожие новости по теме

В Киеве полиция ввела план В Киеве полиция ввела план "перехват" из-за стрельбы водителей

Правоохранители разыскивают два автомобиля.

В Киеве обстреляли Porsche известного футболиста В Киеве обстреляли Porsche известного футболиста

Преступники скрылись с места происшествия.

Стрельба в Николаеве: неизвестные украли у мужчины сумку с деньгами Стрельба в Николаеве: неизвестные украли у мужчины сумку с деньгами

Введен в действие план "Перехват"

В Киеве обстреляли автомобиль: неизвестные украли 2,5 млн В Киеве обстреляли автомобиль: неизвестные украли 2,5 млн

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ЧП в Днепре: неизвестные обстреляли автомобиль с людьми ЧП в Днепре: неизвестные обстреляли автомобиль с людьми

В городе объявлен план-перехват.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх