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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный иностранец во время погони разбил несколько авто

В Киеве пьяный иностранец во время погони разбил несколько автоОн также протаранил дерево.

Приключения египтянина в Киеве – погоня, несколько разбитых автомобилей и протараненное дерево. Инцидент произошел 6 августа около 19 часов на улице Профессора Караваева в Соломенском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

С автомобильной стоянки супермаркета АТБ на улице Лебедева Кумача выезжал BMW и подрезал автомобиль Lexus. Водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Lexus бросился в погоню. Убегая от погони BMW столкнулся с двумя автомобилями и на улице Караваева врезался в дерево.

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За рулем BMW оказался гражданин Египта. Он пребывал в нетрезвом состоянии. Полиции он рассказал, что бежал, потому, что испугался расправы со стороны водителя Lexus, который якобы стрелял из пистолета. Водитель Lexus наличие у себя оружия отрицал
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 Теги: Киев, иностранец

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Сегодня, 10:12 » Автор: Анна Мартынова
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