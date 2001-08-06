Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный иностранец во время погони разбил несколько авто
Он также протаранил дерево.
Приключения египтянина в Киеве – погоня, несколько разбитых автомобилей и протараненное дерево. Инцидент произошел 6 августа около 19 часов на улице Профессора Караваева в Соломенском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
С автомобильной стоянки супермаркета АТБ на улице Лебедева Кумача выезжал BMW и подрезал автомобиль Lexus. Водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Lexus бросился в погоню. Убегая от погони BMW столкнулся с двумя автомобилями и на улице Караваева врезался в дерево.
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За рулем BMW оказался гражданин Египта. Он пребывал в нетрезвом состоянии. Полиции он рассказал, что бежал, потому, что испугался расправы со стороны водителя Lexus, который якобы стрелял из пистолета. Водитель Lexus наличие у себя оружия отрицал
Приключения египтянина в Киеве – погоня, несколько разбитых автомобилей и протараненное дерево. Инцидент произошел 6 августа около 19 часов на улице Профессора Караваева в Соломенском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
С автомобильной стоянки супермаркета АТБ на улице Лебедева Кумача выезжал BMW и подрезал автомобиль Lexus. Водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Lexus бросился в погоню. Убегая от погони BMW столкнулся с двумя автомобилями и на улице Караваева врезался в дерево.
Читайте также: В Киеве из автомобиля похитили два миллиона
За рулем BMW оказался гражданин Египта. Он пребывал в нетрезвом состоянии. Полиции он рассказал, что бежал, потому, что испугался расправы со стороны водителя Lexus, который якобы стрелял из пистолета. Водитель Lexus наличие у себя оружия отрицал
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