В Киеве пьяный иностранец во время погони разбил несколько авто

Он также протаранил дерево.



Приключения египтянина в Киеве – погоня, несколько разбитых автомобилей и протараненное дерево. Инцидент произошел 6 августа около 19 часов на улице Профессора Караваева в Соломенском районе, передает



С автомобильной стоянки супермаркета АТБ на улице Лебедева Кумача выезжал BMW и подрезал автомобиль Lexus. Водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Lexus бросился в погоню. Убегая от погони BMW столкнулся с двумя автомобилями и на улице Караваева врезался в дерево.



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За рулем BMW оказался гражданин Египта. Он пребывал в нетрезвом состоянии. Полиции он рассказал, что бежал, потому, что испугался расправы со стороны водителя Lexus, который якобы стрелял из пистолета. Водитель Lexus наличие у себя оружия отрицал Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Приключения египтянина в Киеве – погоня, несколько разбитых автомобилей и протараненное дерево. Инцидент произошел 6 августа около 19 часов на улице Профессора Караваева в Соломенском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua С автомобильной стоянки супермаркета АТБ на улице Лебедева Кумача выезжал BMW и подрезал автомобиль Lexus. Водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Lexus бросился в погоню. Убегая от погони BMW столкнулся с двумя автомобилями и на улице Караваева врезался в дерево.За рулем BMW оказался гражданин Египта. Он пребывал в нетрезвом состоянии. Полиции он рассказал, что бежал, потому, что испугался расправы со стороны водителя Lexus, который якобы стрелял из пистолета. Водитель Lexus наличие у себя оружия отрицал



