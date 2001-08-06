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На Киевщине пьяный мужчина задушил мать

На Киевщине пьяный мужчина задушил матьОн сам вызвал полицию.

Вчера, 6 августа, в прокуратуре Киевской области сообщили об аресте мужчины, который до смерти избил лежащую больную мать, передает Хроника.инфо со ссылкой на mykyivregion.com.ua.

Установлено, что 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к своей больной лежащей матери и схватив за шею потерпевшую довел ее до безпритомного состояния, а затем нанес несколько ударов кулаком по голове.

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После этого, злоумышленник занимался своими делами и через некоторое время подошел к кровати 85-летней матери и увидел, что последняя не подает признаков жизни, и вызвал милицию.
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 Теги: Киевская область, убийство

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Сегодня, 13:21 » Автор: Анна Мартынова
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