Раздел: Происшествия
В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему
Собака была без намордника и поводка.
В Киеве в Днепровском районе американский стаффордширский терьер напал на улице возле супермаркета на прохожего и искалечил ему ногу, передает Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua..
Об этом сообщил сам пострадавший Максим Довгань на странице группы «Воскресенка + Райдужний» в Facebook и опубликовал фотографию c многочисленными укусами.
«Отбился от стаффа без намордника и поводка за «Форой» на Перова и Запорожца», — написал киевлянин.
Пользователей повергло в шок данное ЧП, и под постом посыпались гневные комментарии в адрес хозяина.
«А если бы это был ребенок? А если она бешеная? Любите собак, тогда любите и выгуливать их на поводке и с намордником», — возмутилась Юлия Шумель.
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«Охр*неть», «Ни фига себе! Срочно к доктору!», «Собаку стрелять, вызывайте обязательно полицию», «На хозяина заявление в полицию и в прокуратуру (обязательно). Тогда будут действия у ментов», «Стрелять вместе с хозяевами», — отметили юзеры.
В Киеве в Днепровском районе американский стаффордширский терьер напал на улице возле супермаркета на прохожего и искалечил ему ногу, передает Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua..
Об этом сообщил сам пострадавший Максим Довгань на странице группы «Воскресенка + Райдужний» в Facebook и опубликовал фотографию c многочисленными укусами.
«Отбился от стаффа без намордника и поводка за «Форой» на Перова и Запорожца», — написал киевлянин.
Пользователей повергло в шок данное ЧП, и под постом посыпались гневные комментарии в адрес хозяина.
«А если бы это был ребенок? А если она бешеная? Любите собак, тогда любите и выгуливать их на поводке и с намордником», — возмутилась Юлия Шумель.
Читайте также: У «Борисполя» тело повешенного провисело две недели
«Охр*неть», «Ни фига себе! Срочно к доктору!», «Собаку стрелять, вызывайте обязательно полицию», «На хозяина заявление в полицию и в прокуратуру (обязательно). Тогда будут действия у ментов», «Стрелять вместе с хозяевами», — отметили юзеры.
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