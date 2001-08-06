» » В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему

В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожемуСобака была без намордника и поводка.

В Киеве в Днепровском районе американский стаффордширский терьер напал на улице возле супермаркета на прохожего и искалечил ему ногу, передает Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua..

Об этом сообщил сам пострадавший Максим Довгань на странице группы «Воскресенка + Райдужний» в Facebook и опубликовал фотографию c многочисленными укусами.

«Отбился от стаффа без намордника и поводка за «Форой» на Перова и Запорожца», — написал киевлянин.

Пользователей повергло в шок данное ЧП, и под постом посыпались гневные комментарии в адрес хозяина.

«А если бы это был ребенок? А если она бешеная? Любите собак, тогда любите и выгуливать их на поводке и с намордником», — возмутилась Юлия Шумель.

Читайте также: У «Борисполя» тело повешенного провисело две недели

«Охр*неть», «Ни фига себе! Срочно к доктору!», «Собаку стрелять, вызывайте обязательно полицию», «На хозяина заявление в полицию и в прокуратуру (обязательно). Тогда будут действия у ментов», «Стрелять вместе с хозяевами», — отметили юзеры.

В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему
В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему
В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему
В Киеве бойцовская собака искалечила ногу прохожему
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, собака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:27 » Автор: Анна Мартынова
     1290
     0

Похожие новости по теме

У «Борисполя» тело повешенного провисело две недели У «Борисполя» тело повешенного провисело две недели

Обстоятельства происшествия устанавливают.

В одной из киевских квартир нашли бездыханное тело, - СМИ В одной из киевских квартир нашли бездыханное тело, - СМИ

Собака покусала мужчину и у него в квартире нашли труп.

Жуткое ЧП в Киеве: обезумевшая собака напала на людей Жуткое ЧП в Киеве: обезумевшая собака напала на людей

Больше всего пострадал отец, который голыми руками защищал семью от обезумевшего животного.

Похищение со стрельбой в Киеве: собака убита, хозяин исчез Похищение со стрельбой в Киеве: собака убита, хозяин исчез

Похищение произошло в Соломенском районе вчера вечером, 18-го июля.

В Ровенской области собака нашла ногу мужчины В Ровенской области собака нашла ногу мужчины

Мужчину искали с 21-го августа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх