Новое обострение: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики нарушили перемирие 6 раз.



В зоне боевых действий на Донбассе с 7 до 18 часов текущих суток 7 августа боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов.



Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, пишет



Отмечается, что с начала текущих суток боевики нарушили перемирие 6 раз.



«Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединское, а в районе Новолуганского наших защитников обстреляли из 82-мм миномета», – говорится в сообщении.



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Отмечается, что в результате боевых действий потерь среди защитников Украины нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В зоне боевых действий на Донбассе с 7 до 18 часов текущих суток 7 августа боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов.Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua Отмечается, что с начала текущих суток боевики нарушили перемирие 6 раз.«Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединское, а в районе Новолуганского наших защитников обстреляли из 82-мм миномета», – говорится в сообщении.Отмечается, что в результате боевых действий потерь среди защитников Украины нет.



