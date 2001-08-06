Раздел: Происшествия
Новое обострение: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
Боевики нарушили перемирие 6 раз.
В зоне боевых действий на Донбассе с 7 до 18 часов текущих суток 7 августа боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Отмечается, что с начала текущих суток боевики нарушили перемирие 6 раз.
«Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединское, а в районе Новолуганского наших защитников обстреляли из 82-мм миномета», – говорится в сообщении.
Читайте также: Тука предрек Донбассу новое обострение
Отмечается, что в результате боевых действий потерь среди защитников Украины нет.
В зоне боевых действий на Донбассе с 7 до 18 часов текущих суток 7 августа боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Отмечается, что с начала текущих суток боевики нарушили перемирие 6 раз.
«Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединское, а в районе Новолуганского наших защитников обстреляли из 82-мм миномета», – говорится в сообщении.
Читайте также: Тука предрек Донбассу новое обострение
Отмечается, что в результате боевых действий потерь среди защитников Украины нет.
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