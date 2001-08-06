Раздел: Происшествия
Стали известны подробности нападения на женщину в Киеве
Женщину избили из-за замечания.
Сын женщины, которую избили 6 августа в Киеве из-за того, что та сделала замечание по поводу выброшенной бутылки, Дионисий Костенко рассказал детали инцидента на своей странице в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Хочу вам кое-что рассказать о двух животных, которые живут рядом с вами", - написал в публикации мужчина.
Он сообщил, что 6 августа около 11:30 по адресу улица Матросова, 25а, что в селе Петропавловская Борщаговка, была избита его мать двумя мужчинами – Сандуляком Юрием Владимировичем и Сандуляком Тарасом Владимировичем, которым она сделала замечание из-за выброшенной бутылки не в мусорный бак.
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"Избили мою мать за замечания о выкинутой бутылке из-под алкоголя не в помойку. Били кулаками по голове, рвали волосы и удары головой об асфальт! После чего просто сбежали! Мне удалось их догнать и задержать до приезда полиции, но во время их задержания у обоих животных резко ухудшилось состояние здоровья и отказ памяти (мы никого не трогали, это нас били). Это они доказывали полицейским и предлагали взятку, чтобы их отпустили или забрали в скорую. Скорая к ним приехала, травм не выявила, а жалобы на высокое давление не проканали, после этого их забрал наряд полиции и отпустил, потому что не увидел состава преступления!" - поделился информацией сын пострадавшей.
Также он добавил, что у матери есть сотрясение головного мозга, гематомы, трещина в челюсти, и что она нуждается в операции по восстановлению носовой перегородки.
Дионисий отметил, что он вместе с отцом служил на фронте и после заживления полученных травм начал работать преподавателем в одном из лицеев Киева.
В комментариях пользователи все же приняли неоднозначную позицию. Некоторые не поверили словам сына потерпевшей, а другие поддержали его.
"Ну а если на любого мужика матом переть, то ответ будет одинаков у всех. Думаю, мало найдется таких, что в ответ целоваться полезут. И причем здесь то, был ли ты в АТО?",
"Люди! Вы что слепые? Как можно верить в эту бредятину?",
"Два выродка и сучьи потра*и! Их родители выб**дки! Дать бы им пожизненное",
"Почему так много людей защищает этих преступников? Посмотрите на их бандитские рожи", - написали они.
Ранее стало известно, что тренер рассказал свою версию по поводу избиения женщины в Киеве.
Мужчина отметил, что когда он с братом шел домой, к ним обратился молодой человек, который начал предъявлять различные претензии в их адрес, используя также нецензурные выражения. Пользователи неоднозначно восприняли заявление тренера, разделившись на два "лагеря".
Сын женщины, которую избили 6 августа в Киеве из-за того, что та сделала замечание по поводу выброшенной бутылки, Дионисий Костенко рассказал детали инцидента на своей странице в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Хочу вам кое-что рассказать о двух животных, которые живут рядом с вами", - написал в публикации мужчина.
Он сообщил, что 6 августа около 11:30 по адресу улица Матросова, 25а, что в селе Петропавловская Борщаговка, была избита его мать двумя мужчинами – Сандуляком Юрием Владимировичем и Сандуляком Тарасом Владимировичем, которым она сделала замечание из-за выброшенной бутылки не в мусорный бак.
Читайте также: Стали известны подробности нападения на судью в Киеве
"Избили мою мать за замечания о выкинутой бутылке из-под алкоголя не в помойку. Били кулаками по голове, рвали волосы и удары головой об асфальт! После чего просто сбежали! Мне удалось их догнать и задержать до приезда полиции, но во время их задержания у обоих животных резко ухудшилось состояние здоровья и отказ памяти (мы никого не трогали, это нас били). Это они доказывали полицейским и предлагали взятку, чтобы их отпустили или забрали в скорую. Скорая к ним приехала, травм не выявила, а жалобы на высокое давление не проканали, после этого их забрал наряд полиции и отпустил, потому что не увидел состава преступления!" - поделился информацией сын пострадавшей.
Также он добавил, что у матери есть сотрясение головного мозга, гематомы, трещина в челюсти, и что она нуждается в операции по восстановлению носовой перегородки.
Дионисий отметил, что он вместе с отцом служил на фронте и после заживления полученных травм начал работать преподавателем в одном из лицеев Киева.
В комментариях пользователи все же приняли неоднозначную позицию. Некоторые не поверили словам сына потерпевшей, а другие поддержали его.
"Ну а если на любого мужика матом переть, то ответ будет одинаков у всех. Думаю, мало найдется таких, что в ответ целоваться полезут. И причем здесь то, был ли ты в АТО?",
"Люди! Вы что слепые? Как можно верить в эту бредятину?",
"Два выродка и сучьи потра*и! Их родители выб**дки! Дать бы им пожизненное",
"Почему так много людей защищает этих преступников? Посмотрите на их бандитские рожи", - написали они.
Ранее стало известно, что тренер рассказал свою версию по поводу избиения женщины в Киеве.
Мужчина отметил, что когда он с братом шел домой, к ним обратился молодой человек, который начал предъявлять различные претензии в их адрес, используя также нецензурные выражения. Пользователи неоднозначно восприняли заявление тренера, разделившись на два "лагеря".
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