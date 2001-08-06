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Раздел: Происшествия  
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В Киеве загорелось здание химзавода

В Киеве загорелось здание химзаводаНа месте работают спасатели.

В столице на улице Магнитогорской, возле метро Черниговская, загорелось здание бывшего химического завода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В настоящее время проводится разведка.

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Открытого огня не видно, но заметный дым.
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 Теги: Киев, химзавод

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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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