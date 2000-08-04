Раздел: Происшествия
Под Днепром перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие
Погибли пассажиры автобуса.
На перекрестке возле села Лобойковка Днепропетровской области вечером 7 августа произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и рейсового автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу приоритет в движении, после чего произошло их столкновение. Удар был настолько сильным, что автобус перевернулся на бок.
В результате ДТП погибли мужчина и женщина – пассажиры автобуса "Днепр-Каменское". Еще 13 человек, среди которых водители автобуса и легкового авто, получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Читайте также: В Киеве загорелось здание химзавода
Также опубликованы фото и видео с места происшествия.
На перекрестке возле села Лобойковка Днепропетровской области вечером 7 августа произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и рейсового автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу приоритет в движении, после чего произошло их столкновение. Удар был настолько сильным, что автобус перевернулся на бок.
В результате ДТП погибли мужчина и женщина – пассажиры автобуса "Днепр-Каменское". Еще 13 человек, среди которых водители автобуса и легкового авто, получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Читайте также: В Киеве загорелось здание химзавода
Также опубликованы фото и видео с места происшествия.
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