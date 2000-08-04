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Раздел: Происшествия  
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Под Днепром перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие

Под Днепром перевернулся рейсовый автобус: есть погибшиеПогибли пассажиры автобуса.

На перекрестке возле села Лобойковка Днепропетровской области вечером 7 августа произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и рейсового автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил автобусу приоритет в движении, после чего произошло их столкновение. Удар был настолько сильным, что автобус перевернулся на бок.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина – пассажиры автобуса "Днепр-Каменское". Еще 13 человек, среди которых водители автобуса и легкового авто, получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Также опубликованы фото и видео с места происшествия.

Под Днепром перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие
Под Днепром перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие
Под Днепром перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие
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 Теги: Днепропетровщина, автобус

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Сегодня, 09:14 » Автор: Анна Мартынова
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