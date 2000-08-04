Раздел: Происшествия
На Львовщине мужчина убил сына ударом ножа в сердце
Мужчина был пьян.
Во Львовской области полицейские расследуют убийство, в ходе которого от руки своего отца погиб 37-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось", – сообщают в полиции.
Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртным, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть.
По факту открыто уголовное производство ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Во Львовской области полицейские расследуют убийство, в ходе которого от руки своего отца погиб 37-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось", – сообщают в полиции.
Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртным, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть.
По факту открыто уголовное производство ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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