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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине мужчина убил сына ударом ножа в сердце

На Львовщине мужчина убил сына ударом ножа в сердцеМужчина был пьян.

Во Львовской области полицейские расследуют убийство, в ходе которого от руки своего отца погиб 37-летний мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставлен 37-летний житель одного из сел района с ножевым ранением в сердце. Спасти его медикам не удалось", – сообщают в полиции.

Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного. Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртным, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть.

По факту открыто уголовное производство ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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 Теги: Львовщина, убийство

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Сегодня, 10:50 » Автор: Анна Мартынова
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