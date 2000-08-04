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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине в огне погиб трехлетний ребенок

На Киевщине в огне погиб трехлетний ребенокЕго старшего брата удалось спасти.

Вчера сгорел дом в Барышевком районе, пострадали дети, одного ребенка спасти не удалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

По официальной информации сайта ГСНС Киевщины, в Барышевском районе селе Пасична около шести часов вечера загорелся деревянный дом.

На место возгорания сразу же направили 2-ва отделения 24-й ГПСЧ смт. Барышевка. Когда приехали пожарные деревянный дом был полностью охвачен огнем.

Со слов соседей в доме находились дети 3-х и 6-ти лет. Одному из соседей через окно удалось спасти старшего мальчика. Младшего мальчика нашли уже спасатели, когда выбили двери и вошли в горящий дом, но было уже поздно, от полученных ожогов ребенок погиб.

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Около 2-х часов пожарные боролись с огнем и к 8-ми вечера огонь удалось ликвидировать.

Ведется следствие, причины пожара устанавливаются.
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 Теги: Киевщина, пожар

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Сегодня, 12:38 » Автор: Анна Мартынова
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