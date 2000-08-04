Раздел: Происшествия
На Киевщине в огне погиб трехлетний ребенок
Его старшего брата удалось спасти.
Вчера сгорел дом в Барышевком районе, пострадали дети, одного ребенка спасти не удалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По официальной информации сайта ГСНС Киевщины, в Барышевском районе селе Пасична около шести часов вечера загорелся деревянный дом.
На место возгорания сразу же направили 2-ва отделения 24-й ГПСЧ смт. Барышевка. Когда приехали пожарные деревянный дом был полностью охвачен огнем.
Со слов соседей в доме находились дети 3-х и 6-ти лет. Одному из соседей через окно удалось спасти старшего мальчика. Младшего мальчика нашли уже спасатели, когда выбили двери и вошли в горящий дом, но было уже поздно, от полученных ожогов ребенок погиб.
Читайте также: В Киеве невменяемая женщина убила соседа
Около 2-х часов пожарные боролись с огнем и к 8-ми вечера огонь удалось ликвидировать.
Ведется следствие, причины пожара устанавливаются.
Вчера сгорел дом в Барышевком районе, пострадали дети, одного ребенка спасти не удалось, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По официальной информации сайта ГСНС Киевщины, в Барышевском районе селе Пасична около шести часов вечера загорелся деревянный дом.
На место возгорания сразу же направили 2-ва отделения 24-й ГПСЧ смт. Барышевка. Когда приехали пожарные деревянный дом был полностью охвачен огнем.
Со слов соседей в доме находились дети 3-х и 6-ти лет. Одному из соседей через окно удалось спасти старшего мальчика. Младшего мальчика нашли уже спасатели, когда выбили двери и вошли в горящий дом, но было уже поздно, от полученных ожогов ребенок погиб.
Читайте также: В Киеве невменяемая женщина убила соседа
Около 2-х часов пожарные боролись с огнем и к 8-ми вечера огонь удалось ликвидировать.
Ведется следствие, причины пожара устанавливаются.
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