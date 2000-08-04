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Раздел: Происшествия  
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В Киеве парень впал в кому из-за татуировки

В Киеве парень впал в кому из-за татуировкиУ него начали отказывать органы.

В Киеве уже вторую неделю врачи борются за жизнь молодого парня, у которого после нанесения татуировки начали отказывать органы, и он впал в кому, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.

На данный момент неизвестно, в каком тату салоне пострадавший делал тату.

Также неизвестно, будут ли правоохранители открывать дело по данному факту.

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К слову, наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию.
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 Теги: Киев, кома

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Сегодня, 17:20 » Автор: Анна Мартынова
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