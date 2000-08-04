В Киеве парень впал в кому из-за татуировки

У него начали отказывать органы.



В Киеве уже вторую неделю врачи борются за жизнь молодого парня, у которого после нанесения татуировки начали отказывать органы, и он впал в кому, передает



По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.



На данный момент неизвестно, в каком тату салоне пострадавший делал тату.



Также неизвестно, будут ли правоохранители открывать дело по данному факту.



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К слову, наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве уже вторую неделю врачи борются за жизнь молодого парня, у которого после нанесения татуировки начали отказывать органы, и он впал в кому, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.На данный момент неизвестно, в каком тату салоне пострадавший делал тату.Также неизвестно, будут ли правоохранители открывать дело по данному факту.К слову, наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию.



