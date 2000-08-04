Раздел: Происшествия
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов.
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, один военный ранен из-за обстрелов боевиков и еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.
Инцидент с подрывом произошел 8 августа, около 15.00 часов неподалеку КПВВ "Марьинка".
"Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пограничник получил множественные осколочные ранения спины и головы", - рассказали военные.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
Он госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию.
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, один военный ранен из-за обстрелов боевиков и еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.
Инцидент с подрывом произошел 8 августа, около 15.00 часов неподалеку КПВВ "Марьинка".
"Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пограничник получил множественные осколочные ранения спины и головы", - рассказали военные.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
Он госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию.
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