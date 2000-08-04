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Раздел: Происшествия  
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Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов.

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, один военный ранен из-за обстрелов боевиков и еще один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Инцидент с подрывом произошел 8 августа, около 15.00 часов неподалеку КПВВ "Марьинка".

"Военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пограничник получил множественные осколочные ранения спины и головы", - рассказали военные.

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Он госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию.
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 Теги: Боевики, Донбасс, ООС

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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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