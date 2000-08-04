Раздел: Происшествия
В Запорожье произошло ДТП с участием полиции
На этой же улице "семерка" сбила пешехода.
Автомобиль ТOYOTA PRIUS притормозил, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него врезалась SKODA OCTAVIA A5. ДТП произошло в 17:40 на ул. Плотинной (Правый берег).
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
За рулем служебного PRIUSа находился лейтенант полиции 1989 года рождения, SKODA — водитель 1973 года рождения, который и стал виновником происшествия. В патрульной полиции говорят, он не придерживался безопасного интервала движения.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль TOYOTA PRIUS получил механические повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, левой задней блокфары.
Читайте также: В Запорожье произошло ДТП с участием шести машин
Двумя часами ранее, на этой же улице "семерка" сбила пешехода.
Автомобиль ТOYOTA PRIUS притормозил, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него врезалась SKODA OCTAVIA A5. ДТП произошло в 17:40 на ул. Плотинной (Правый берег).
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
За рулем служебного PRIUSа находился лейтенант полиции 1989 года рождения, SKODA — водитель 1973 года рождения, который и стал виновником происшествия. В патрульной полиции говорят, он не придерживался безопасного интервала движения.
В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль TOYOTA PRIUS получил механические повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, левой задней блокфары.
Читайте также: В Запорожье произошло ДТП с участием шести машин
Двумя часами ранее, на этой же улице "семерка" сбила пешехода.
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