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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье произошло ДТП с участием полиции

В Запорожье произошло ДТП с участием полицииНа этой же улице "семерка" сбила пешехода.

Автомобиль ТOYOTA PRIUS притормозил, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него врезалась SKODA OCTAVIA A5. ДТП произошло в 17:40 на ул. Плотинной (Правый берег).

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.

За рулем служебного PRIUSа находился лейтенант полиции 1989 года рождения, SKODA — водитель 1973 года рождения, который и стал виновником происшествия. В патрульной полиции говорят, он не придерживался безопасного интервала движения.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль TOYOTA PRIUS получил механические повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, левой задней блокфары.

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Двумя часами ранее, на этой же улице "семерка" сбила пешехода.
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 Теги: Запорожье, ДТП, полиция

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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