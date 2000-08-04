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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали десятки нелегалов

В Киеве задержали десятки нелегаловНелегальных мигрантов обнаружили на вещевом рынке на Троещине.

В Киеве задержали группу из 24 бангладешцев, которые нелегально приехали в Украину из России после чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

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«Установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

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 Теги: Киев, нелегал

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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