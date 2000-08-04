Раздел: Происшествия
В Киеве задержали десятки нелегалов
Нелегальных мигрантов обнаружили на вещевом рынке на Троещине.
В Киеве задержали группу из 24 бангладешцев, которые нелегально приехали в Украину из России после чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
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«Установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.
В Киеве задержали группу из 24 бангладешцев, которые нелегально приехали в Украину из России после чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Читайте также: Нелегалов из Афганистана задержали на Закарпатье
«Установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.
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