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Под Киевом избили известного активиста

Под Киевом избили известного активистаНа активиста напали около 7 утра.

Сегодня утром в городе Вишневом под Киевом избили активиста Игоря Гришачова, который выступает против незаконной застройки зеленой зоны по ул. Святошинской.

Об этом Центру информации о правах человека сообщил адвокат Роман Титикало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

По его словам, на активиста напали около 7 утра, когда он шел на ежедневную тренировку в спортзал в жилом комплексе "Акварели".

На подходе к спортзалу неожиданно подбежали двое мужчин и начали бить Игоря. Прекратили бить только тогда, когда начали кричать люди.

Роман Титикало сообщил, что территорию парка в 10 га по ул. Святошинский, которая по Генплану города принадлежит к зеленой зоне, с 2015 года пытается застроить ООО "Евро 2000". При этом, по словам адвоката, это предприятие не имеет законных документов, разрешающих застройку.

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"Решение городского совета об отводе земли никто не видел, договор аренды тоже, но строительство продолжается, а власть бездействует. Общественность начала противодействовать этой застройке, проводит акции и пикеты, подает судебные иски против застройки", - отметил он.
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Вчера, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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