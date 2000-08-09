Раздел: Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки
Водители винят друг друга в аварии.
В четверг, 9 августа, на Проспекте Победы столкнулись маршрутка и Subaru. Водители обвиняют друг друга в нарушении правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась около Шулявского моста по направлению к центру города около 8:00.
Водитель Subaru говорит, что его на проезжей части подрезала пассажирская маршрутка и он решил перестроиться. В это время в заднюю часть автомобиля въехало маршрутное такси № 189.
Водитель маршрутки говорит, что двигался со скоростью 40 километров в час. Во время перестраивания в соседний ряд он увидел, как впереди ехал Subaru, который также выехал на эту полосу и не отреагировал на резкий звуковой сигнал маршрутчика.
В аварии никто не пострадал. У автобуса разбита правая фара и поврежден передний бампер. Задняя часть корпуса Subaru получила серьезные механические повреждения.
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Правоохранители прибыли на место аварии и выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным правоохранителей, авария случилась из-за несоблюдения допустимой дистанции. На дороге наблюдается небольшое затруднение движения.
В четверг, 9 августа, на Проспекте Победы столкнулись маршрутка и Subaru. Водители обвиняют друг друга в нарушении правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась около Шулявского моста по направлению к центру города около 8:00.
Водитель Subaru говорит, что его на проезжей части подрезала пассажирская маршрутка и он решил перестроиться. В это время в заднюю часть автомобиля въехало маршрутное такси № 189.
Водитель маршрутки говорит, что двигался со скоростью 40 километров в час. Во время перестраивания в соседний ряд он увидел, как впереди ехал Subaru, который также выехал на эту полосу и не отреагировал на резкий звуковой сигнал маршрутчика.
В аварии никто не пострадал. У автобуса разбита правая фара и поврежден передний бампер. Задняя часть корпуса Subaru получила серьезные механические повреждения.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель сбил велосипедиста
Правоохранители прибыли на место аварии и выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным правоохранителей, авария случилась из-за несоблюдения допустимой дистанции. На дороге наблюдается небольшое затруднение движения.
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