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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки

В Киеве произошло ДТП с участием маршруткиВодители винят друг друга в аварии.

В четверг, 9 августа, на Проспекте Победы столкнулись маршрутка и Subaru. Водители обвиняют друг друга в нарушении правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около Шулявского моста по направлению к центру города около 8:00.

Водитель Subaru говорит, что его на проезжей части подрезала пассажирская маршрутка и он решил перестроиться. В это время в заднюю часть автомобиля въехало маршрутное такси № 189.

Водитель маршрутки говорит, что двигался со скоростью 40 километров в час. Во время перестраивания в соседний ряд он увидел, как впереди ехал Subaru, который также выехал на эту полосу и не отреагировал на резкий звуковой сигнал маршрутчика.

В аварии никто не пострадал. У автобуса разбита правая фара и поврежден передний бампер. Задняя часть корпуса Subaru получила серьезные механические повреждения.

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Правоохранители прибыли на место аварии и выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным правоохранителей, авария случилась из-за несоблюдения допустимой дистанции. На дороге наблюдается небольшое затруднение движения.

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:54 » Автор: Анна Мартынова
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