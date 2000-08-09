Раздел: Происшествия
В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
До перехода было 50 метров.
В среду, 8 августа, на улице Петра Запорожца напротив дома 21 произошло ДТП. Автомобиль Daewoo Nexia сбил пешехода, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась около 20:30.
По словам водителя Daewoo, он ехал по улице Петра Запорожца в сторону бульвара Перова. В этот в момент из-за припаркованной у обочины Газели молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель заметил пешехода и резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось.
В результате аварии у автомобиля разбито лобовое стекло. Пострадавшего парня, 1999 года рождения, госпитализировали в больницу.
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Также правоохранители отметили, что до пешеходного перехода пострадавший не дошел всего 50 метров. На месте работала следственно-оперативная группа и карета «скорой».
В среду, 8 августа, на улице Петра Запорожца напротив дома 21 произошло ДТП. Автомобиль Daewoo Nexia сбил пешехода, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась около 20:30.
По словам водителя Daewoo, он ехал по улице Петра Запорожца в сторону бульвара Перова. В этот в момент из-за припаркованной у обочины Газели молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель заметил пешехода и резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось.
В результате аварии у автомобиля разбито лобовое стекло. Пострадавшего парня, 1999 года рождения, госпитализировали в больницу.
Читайте также: Стало известно, когда в Киеве начнут работать эвакуаторы
Также правоохранители отметили, что до пешеходного перехода пострадавший не дошел всего 50 метров. На месте работала следственно-оперативная группа и карета «скорой».
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