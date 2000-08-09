» » В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo

В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса DaewooДо перехода было 50 метров.

В среду, 8 августа, на улице Петра Запорожца напротив дома 21 произошло ДТП. Автомобиль Daewoo Nexia сбил пешехода, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 20:30.

По словам водителя Daewoo, он ехал по улице Петра Запорожца в сторону бульвара Перова. В этот в момент из-за припаркованной у обочины Газели молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель заметил пешехода и резко нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии у автомобиля разбито лобовое стекло. Пострадавшего парня, 1999 года рождения, госпитализировали в больницу.

Читайте также: Стало известно, когда в Киеве начнут работать эвакуаторы

Также правоохранители отметили, что до пешеходного перехода пострадавший не дошел всего 50 метров. На месте работала следственно-оперативная группа и карета «скорой».

В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса Daewoo
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:07 » Автор: Анна Мартынова
     380
     0

Похожие новости по теме

В Киеве велосипедист сбил пешехода В Киеве велосипедист сбил пешехода

Авария случилась около 19:45.

В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода В Киеве автомобиль сбил пьяного пешехода

На Одесской площади Opel сбил нарушителя

В Киеве Daewoo сбил пешехода-нарушителя В Киеве Daewoo сбил пешехода-нарушителя

Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Жесткая авария в Киеве: новые подробности Жесткая авария в Киеве: новые подробности

30-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода

Женщина скончалась на месте

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх