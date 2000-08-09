Раздел: Происшествия
На Киевщине горела многоэтажке
Из пожара спасли детей.
Вчера горела многоэтажка в селе Софиевская Борщаговка, в дымовом капкане оказалась женщина и ее дети, пожарные вовремя подоспели чтобы не случилось беды, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как сообщает пресс-служба ГСНС вчера днем, около пол третьего поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Боголюбова село Софиевская Борщаговка.
На место происшествия сразу же были направлены сразу 2-ва отделения 34-й ГПСЧ и дежурный караул 62-й ГПСЧ города Вишневое и 10 человек личного состава, 3-ри единицы пожарной техники.
Проведя разведку на месте пожара, было установлено, что горит квартира на 9-м этаже и есть угроза жизни для людей. Как выяснилось, в дымовой западне оказалась женщина с 2-мя детьми, младший еще младенец.
Пожарным удалось добраться до пострадавшей и вывести ее с детьми из горящего дома – женщина и дети были спасены, им была оказана первая помощь сотрудниками ГСНС.
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Пожар в квартире удалось локализовать и ликвидировать, предположительно горела электропроводка, причины возгорания устанавливают специалисты.
Вчера горела многоэтажка в селе Софиевская Борщаговка, в дымовом капкане оказалась женщина и ее дети, пожарные вовремя подоспели чтобы не случилось беды, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Как сообщает пресс-служба ГСНС вчера днем, около пол третьего поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Боголюбова село Софиевская Борщаговка.
На место происшествия сразу же были направлены сразу 2-ва отделения 34-й ГПСЧ и дежурный караул 62-й ГПСЧ города Вишневое и 10 человек личного состава, 3-ри единицы пожарной техники.
Проведя разведку на месте пожара, было установлено, что горит квартира на 9-м этаже и есть угроза жизни для людей. Как выяснилось, в дымовой западне оказалась женщина с 2-мя детьми, младший еще младенец.
Пожарным удалось добраться до пострадавшей и вывести ее с детьми из горящего дома – женщина и дети были спасены, им была оказана первая помощь сотрудниками ГСНС.
Читайте также: В Киеве пьяный водитель влетел в фуру
Пожар в квартире удалось локализовать и ликвидировать, предположительно горела электропроводка, причины возгорания устанавливают специалисты.
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