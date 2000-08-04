Раздел: Происшествия
В Киеве камера "засекла" наглых воров
Их видели в трех кафе.
В Киеве пару воров, которые не раз были пойманы на кражах, заметили сразу в трех кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, на проспекте Правди, грабители не успели ничего украсть, поскольку клиент и бариста заведения заметили мошенников и узнали их. У преступников не было шансов.
Дальше целью преступников стало кафе на проспекте Свободы,1. Зайдя в заведение, они заказали два латте. Когда бариста подала им напитки, они протянули ей какую-то бумажку, внешне похожую на 200 гривен. Им было отказано, после чего рассчитались мелочью без 8 гривен.
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Третьим местом стало кафе на проспекте Василия Порика, 12/14. Пока бариста делала кофе, они успели украсть ее Iphone, после чего просто вышли.
В Киеве пару воров, которые не раз были пойманы на кражах, заметили сразу в трех кафе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, на проспекте Правди, грабители не успели ничего украсть, поскольку клиент и бариста заведения заметили мошенников и узнали их. У преступников не было шансов.
Дальше целью преступников стало кафе на проспекте Свободы,1. Зайдя в заведение, они заказали два латте. Когда бариста подала им напитки, они протянули ей какую-то бумажку, внешне похожую на 200 гривен. Им было отказано, после чего рассчитались мелочью без 8 гривен.
Читайте также: В Киеве «на горячем» поймали торговца людьми
Третьим местом стало кафе на проспекте Василия Порика, 12/14. Пока бариста делала кофе, они успели украсть ее Iphone, после чего просто вышли.
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