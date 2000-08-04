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Раздел: Происшествия  
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Под Житомиром обнаружили тело девушки, которую искали неделю

Под Житомиром обнаружили тело девушки, которую искали неделюТело найдено в овраге на окраине села.

В селе Бондарцы под Житомиром нашли тело 20-летней житомирянки, которая ушла из дому и не вернулась еще 2 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Труп погибшей был найден около 16:00 8 августа в овраге на окраине села. Убийцы присыпали его строительным мусором.

Отмечается, что заявление о пропаже девушки поступило в полицию 6 августа от ее матери. Женщина предполагала, что дочь могла поехать в Киев.

После начала розыскных действий правоохранители нашли тело девушки и установили, что на момент поступления сообщения об исчезновении она уже была убита. Как сообщает "Журнал Житомира", погибшую звали Анна Голубенко.

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Тело девушки направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти. Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.
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 Теги: розыск, Житомирщина

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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