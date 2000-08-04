Раздел: Происшествия
Под Житомиром обнаружили тело девушки, которую искали неделю
Тело найдено в овраге на окраине села.
В селе Бондарцы под Житомиром нашли тело 20-летней житомирянки, которая ушла из дому и не вернулась еще 2 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Труп погибшей был найден около 16:00 8 августа в овраге на окраине села. Убийцы присыпали его строительным мусором.
Отмечается, что заявление о пропаже девушки поступило в полицию 6 августа от ее матери. Женщина предполагала, что дочь могла поехать в Киев.
После начала розыскных действий правоохранители нашли тело девушки и установили, что на момент поступления сообщения об исчезновении она уже была убита. Как сообщает "Журнал Житомира", погибшую звали Анна Голубенко.
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Тело девушки направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти. Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.
В селе Бондарцы под Житомиром нашли тело 20-летней житомирянки, которая ушла из дому и не вернулась еще 2 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Труп погибшей был найден около 16:00 8 августа в овраге на окраине села. Убийцы присыпали его строительным мусором.
Отмечается, что заявление о пропаже девушки поступило в полицию 6 августа от ее матери. Женщина предполагала, что дочь могла поехать в Киев.
После начала розыскных действий правоохранители нашли тело девушки и установили, что на момент поступления сообщения об исчезновении она уже была убита. Как сообщает "Журнал Житомира", погибшую звали Анна Голубенко.
Читайте также: В Киеве четыре авто устроили ДТП с пострадавшими
Тело девушки направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти. Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.
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