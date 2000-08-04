Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный напал на полицейского
Ему грозит до 5 лет.
В столице задержан мужчина по подозрению в избиении копа, сообщает пресс-служба полиции Киева. Мужчина ударил патрульного в лицо, за что ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Компания распивала алкоголь на одной из детских площадок в Подольском районе Киева. На просьбы полицейских мужчины сначала не реагировали, а затем один из них, возмущаясь действиями правоохранителей, ударил одного офицера в лицо.
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41-летний правонарушитель был тут же арестован, в его отношении уже открыто уголовное дело по ст. 345 УК и вручено подозрение в совершении преступления. Патрульному оказала помощь скорая, он чувствует себя нормально.
В столице задержан мужчина по подозрению в избиении копа, сообщает пресс-служба полиции Киева. Мужчина ударил патрульного в лицо, за что ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Компания распивала алкоголь на одной из детских площадок в Подольском районе Киева. На просьбы полицейских мужчины сначала не реагировали, а затем один из них, возмущаясь действиями правоохранителей, ударил одного офицера в лицо.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
41-летний правонарушитель был тут же арестован, в его отношении уже открыто уголовное дело по ст. 345 УК и вручено подозрение в совершении преступления. Патрульному оказала помощь скорая, он чувствует себя нормально.
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