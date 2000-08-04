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В Киеве пьяный напал на полицейского

В Киеве пьяный напал на полицейскогоЕму грозит до 5 лет.

В столице задержан мужчина по подозрению в избиении копа, сообщает пресс-служба полиции Киева. Мужчина ударил патрульного в лицо, за что ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Компания распивала алкоголь на одной из детских площадок в Подольском районе Киева. На просьбы полицейских мужчины сначала не реагировали, а затем один из них, возмущаясь действиями правоохранителей, ударил одного офицера в лицо.

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41-летний правонарушитель был тут же арестован, в его отношении уже открыто уголовное дело по ст. 345 УК и вручено подозрение в совершении преступления. Патрульному оказала помощь скорая, он чувствует себя нормально.
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 Теги: Киев, полицейский

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Сегодня, 18:04 » Автор: Анна Мартынова
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