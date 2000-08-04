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На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военныхОккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 9 августа 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Военных ранили в районе Новотошковского. По данным штаба, сегодня на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковске, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм", - сообщают в ООС.

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Напомним, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о том, что в районе Золотого боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.
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 Теги: Донбасс, военные

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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