Раздел: Происшествия
На Донбассе ранены двое украинских военных
Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.
В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 9 августа 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Военных ранили в районе Новотошковского. По данным штаба, сегодня на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковске, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм", - сообщают в ООС.
Читайте также: На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
Напомним, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о том, что в районе Золотого боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.
В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 9 августа 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции ООС в Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Военных ранили в районе Новотошковского. По данным штаба, сегодня на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Новотошковске, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм", - сообщают в ООС.
Читайте также: На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
Напомним, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о том, что в районе Золотого боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.
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