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В Запорожье женщина пыталась продать своего сына

В Запорожье женщина пыталась продать своего сынаЖенщина находится в следственном изоляторе.

В Запорожье женщина пыталась продать своего 15-летнего сына за 50 тысяч гривен.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, 49-летняя женщина решила продать своего здорового ребенка, потому что ей надоело заботиться о нем.

Но хотела провернуть все без заключения соглашений и составления документов по усыновлению.

Женщина встретилась с покупателем, которому показывала мальчика, и уверила будущих «родителей» о хорошем состоянии здоровья ребенка.

За мальчика и его свидетельство о рождении ей дали деньги наличными, после чего ее задержали правоохранители.

Сейчас женщина находится в следственном изоляторе.

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Запорожская местная прокуратура №1 направила в суд обвинительный акт в отношении женщины по ч. 2 ст. 149 УК Украины.
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 Теги: Запорожье, сын

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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