Раздел: Происшествия
В Киеве из воды вытащили труп мужчины
Утонувший оказался 41-летним военнослужащим
В четверг, 9 августа, в Киеве по адресу улица Набережно-Корчеватская, 64, из Галерного залива водолазы вытащили труп мужчины. Утонувший оказался военнослужащим 1977 года рождения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Мужчину достали из воды около 19:00.
По предварительной информации, мужчина отдыхал на пляже и был в состоянии алкогольного опьянения. Он всячески привлекал внимание прохожих своим поведением, а после — пошел в воду. Вскоре отдыхающие поблизости люди заметили, что мужчина пропал из виду, а на берег не возвращался. Поэтому они позвонили на линию 102.
На месте не было родственников или друзей мужчины. Тело водолазы доставили к берегу и передали сотрудникам правоохранительных органов, которые будут устанавливать обстоятельства случившегося.
Читайте также: ЧП в Киеве: найден труп мужчины
На этой неделе это уже не первый трагический случай на водах столицы. 5-6 августа в Киеве водолазы достали тела трех утопленников. Также 6 августа в Днепре и озере Киева за один день утонули еще двое мужчин. Первого утонувшего аварийно-спасательный отряд вытащил из озера на территории парка Партизанской славы, второй утонул в заливе Галерный.
В четверг, 9 августа, в Киеве по адресу улица Набережно-Корчеватская, 64, из Галерного залива водолазы вытащили труп мужчины. Утонувший оказался военнослужащим 1977 года рождения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Мужчину достали из воды около 19:00.
По предварительной информации, мужчина отдыхал на пляже и был в состоянии алкогольного опьянения. Он всячески привлекал внимание прохожих своим поведением, а после — пошел в воду. Вскоре отдыхающие поблизости люди заметили, что мужчина пропал из виду, а на берег не возвращался. Поэтому они позвонили на линию 102.
На месте не было родственников или друзей мужчины. Тело водолазы доставили к берегу и передали сотрудникам правоохранительных органов, которые будут устанавливать обстоятельства случившегося.
Читайте также: ЧП в Киеве: найден труп мужчины
На этой неделе это уже не первый трагический случай на водах столицы. 5-6 августа в Киеве водолазы достали тела трех утопленников. Также 6 августа в Днепре и озере Киева за один день утонули еще двое мужчин. Первого утонувшего аварийно-спасательный отряд вытащил из озера на территории парка Партизанской славы, второй утонул в заливе Галерный.
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