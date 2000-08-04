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Раздел: Происшествия  
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Пьяное ДТП в Днепре: Mercedes вылетел в кювет

Пьяное ДТП в Днепре: Mercedes вылетел в кюветВ аварии пострадало трое человек

9 августа, приблизительно в 20:40, на улице Аэропортовской автомобиль Mercedes вылетел в кювет. Водитель честно признался полицейским, что сел за руль пьяным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В аварии пострадал не только водитель, но и два пассажира, находившихся в салоне. Всех пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.

«Mercedes ехал в сторону села Старые Кодаки. Водитель ехал достаточно быстро, а потому не смог «войти» в поворот и вылетел в кювет», — пояснил инспектор патрульной полиции Дмитрий Кулик.

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Полицейский также рассказал, что другие водители, ставшие свидетелями происшествия, помогли всем пострадавшим выбраться из смятого автомобиля и вызвали на место «скорую»и полицию. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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