Раздел: Происшествия
Пьяное ДТП в Днепре: Mercedes вылетел в кювет
В аварии пострадало трое человек
9 августа, приблизительно в 20:40, на улице Аэропортовской автомобиль Mercedes вылетел в кювет. Водитель честно признался полицейским, что сел за руль пьяным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В аварии пострадал не только водитель, но и два пассажира, находившихся в салоне. Всех пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.
«Mercedes ехал в сторону села Старые Кодаки. Водитель ехал достаточно быстро, а потому не смог «войти» в поворот и вылетел в кювет», — пояснил инспектор патрульной полиции Дмитрий Кулик.
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Полицейский также рассказал, что другие водители, ставшие свидетелями происшествия, помогли всем пострадавшим выбраться из смятого автомобиля и вызвали на место «скорую»и полицию. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.
9 августа, приблизительно в 20:40, на улице Аэропортовской автомобиль Mercedes вылетел в кювет. Водитель честно признался полицейским, что сел за руль пьяным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В аварии пострадал не только водитель, но и два пассажира, находившихся в салоне. Всех пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №6.
«Mercedes ехал в сторону села Старые Кодаки. Водитель ехал достаточно быстро, а потому не смог «войти» в поворот и вылетел в кювет», — пояснил инспектор патрульной полиции Дмитрий Кулик.
Читайте также: Пьяное ДТП в Днепре: авто врезалось в столб и загорелось
Полицейский также рассказал, что другие водители, ставшие свидетелями происшествия, помогли всем пострадавшим выбраться из смятого автомобиля и вызвали на место «скорую»и полицию. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.
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