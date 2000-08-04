Раздел: Происшествия
В харьковской больнице пьяная медсестра побила детей
Медсестру забрала полиция.
В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову.
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Дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница хлебнула лишнего прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся. Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.
В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову.
Читайте также: Так выглядят традиционные завтраки в разных странах. Фото
Дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница хлебнула лишнего прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся. Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.
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