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В харьковской больнице пьяная медсестра побила детей

В харьковской больнице пьяная медсестра побила детейМедсестру забрала полиция.

В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила ребенка за волосы и потащила мыть голову, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову.

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Дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница хлебнула лишнего прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся. Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.

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 Теги: Харьков, медсестра

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Сегодня, 09:47 » Автор: Анна Мартынова
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