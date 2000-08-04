Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают 16-летнего парня
Киевлян просят помочь с поисками.
Управление полиции Деснянского района Киева объявило в розыск несовершеннолетнего Дмитрия Косинского, об исчезновении которого заявили родители, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Правоохранители уточнили, что подросток 2002 года рождения в день исчезновения был одет в белую футболку и синие шорты. Всех, кто может знать о местонахождении несовершеннолетнего просят звонить по номеру 102.
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"Деснянским УП разыскивается несовершеннолетний Косинский Дмитрий Сергеевич, 2002 г.р. Был одет: футболка белого цвета, шорты джинсовые синего цвета. При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.
Управление полиции Деснянского района Киева объявило в розыск несовершеннолетнего Дмитрия Косинского, об исчезновении которого заявили родители, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Правоохранители уточнили, что подросток 2002 года рождения в день исчезновения был одет в белую футболку и синие шорты. Всех, кто может знать о местонахождении несовершеннолетнего просят звонить по номеру 102.
Читайте также: В Киеве мужчина отстреливался от коллекторов
"Деснянским УП разыскивается несовершеннолетний Косинский Дмитрий Сергеевич, 2002 г.р. Был одет: футболка белого цвета, шорты джинсовые синего цвета. При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.
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