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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают 16-летнего парня

В Киеве разыскивают 16-летнего парняКиевлян просят помочь с поисками.

Управление полиции Деснянского района Киева объявило в розыск несовершеннолетнего Дмитрия Косинского, об исчезновении которого заявили родители, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Правоохранители уточнили, что подросток 2002 года рождения в день исчезновения был одет в белую футболку и синие шорты. Всех, кто может знать о местонахождении несовершеннолетнего просят звонить по номеру 102.

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"Деснянским УП разыскивается несовершеннолетний Косинский Дмитрий Сергеевич, 2002 г.р. Был одет: футболка белого цвета, шорты джинсовые синего цвета. При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру 102", - говорится в сообщении.

В Киеве разыскивают 16-летнего парня
В Киеве разыскивают 16-летнего парня
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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