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Раздел: Происшествия  
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На Закарпатье подросток на мотоцикле сбил женщин с младенцем

На Закарпатье подросток на мотоцикле сбил женщин с младенцемОн сбежал с места ДТП.

На Закарпатье в Рахове 17-летний мотоциклист сбил мать с двухнедельным младенцем и скрылся с места инцидента, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Инцидент произошнл еще 8 августа около 22:00.

"Правоохранители установили личность водителя мотоцикла, который вечером 8 августа устроил ДТП в городе Рахов на ул. Богдана Хмельницкого. В результате наезда мотоцикла пострадала 25-летняя мать с младенцем и еще одна 48-летняя женщина, их родственница. К счастью, обошлось без серьезных травм", - заявили в полиции.

Уточняется, что водитель оставил на месте происшествия незарегистрированный мотоцикл марки SABUR и сбежал. Его удалось оперативно разыскать. 17-летний юноша сознался, что за рулем был именно он.

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По данному факту проводится расследование, начатое по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следователи выясняют обстоятельства аварии.
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 Теги: Закарпатье, подросток

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Сегодня, 13:18 » Автор: Анна Мартынова
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