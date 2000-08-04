На Закарпатье подросток на мотоцикле сбил женщин с младенцем

Он сбежал с места ДТП.



На Закарпатье в Рахове 17-летний мотоциклист сбил мать с двухнедельным младенцем и скрылся с места инцидента, передает



Инцидент произошнл еще 8 августа около 22:00.



"Правоохранители установили личность водителя мотоцикла, который вечером 8 августа устроил ДТП в городе Рахов на ул. Богдана Хмельницкого. В результате наезда мотоцикла пострадала 25-летняя мать с младенцем и еще одна 48-летняя женщина, их родственница. К счастью, обошлось без серьезных травм", - заявили в полиции.



Уточняется, что водитель оставил на месте происшествия незарегистрированный мотоцикл марки SABUR и сбежал. Его удалось оперативно разыскать. 17-летний юноша сознался, что за рулем был именно он.



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По данному факту проводится расследование, начатое по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следователи выясняют обстоятельства аварии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Закарпатье в Рахове 17-летний мотоциклист сбил мать с двухнедельным младенцем и скрылся с места инцидента, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Инцидент произошнл еще 8 августа около 22:00."Правоохранители установили личность водителя мотоцикла, который вечером 8 августа устроил ДТП в городе Рахов на ул. Богдана Хмельницкого. В результате наезда мотоцикла пострадала 25-летняя мать с младенцем и еще одна 48-летняя женщина, их родственница. К счастью, обошлось без серьезных травм", - заявили в полиции.Уточняется, что водитель оставил на месте происшествия незарегистрированный мотоцикл марки SABUR и сбежал. Его удалось оперативно разыскать. 17-летний юноша сознался, что за рулем был именно он.По данному факту проводится расследование, начатое по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Следователи выясняют обстоятельства аварии.



