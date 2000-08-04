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Раздел: Происшествия  
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В Киеве грабитель сломал ногу, скрываясь от полиции

В Киеве грабитель сломал ногу, скрываясь от полицииОн прыгнул со второго этажа.

В пятницу, 10 августа, на столичном Печерске мужчина сломал себе ногу, пытаясь сбежать после ограбления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Грушевского.

"В то время, когда киевлянин говорил по телефону, неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Однако далеко сбежать злоумышленнику не удалось.

"Увидев, что за ним бежит потерпевший, мужчина забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу", - рассказали правоохранители.

Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

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"Правонарушитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в полиции.
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 Теги: Киев, грабитель

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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