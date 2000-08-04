Раздел: Происшествия
В Киеве грабитель сломал ногу, скрываясь от полиции
Он прыгнул со второго этажа.
В пятницу, 10 августа, на столичном Печерске мужчина сломал себе ногу, пытаясь сбежать после ограбления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Грушевского.
"В то время, когда киевлянин говорил по телефону, неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Однако далеко сбежать злоумышленнику не удалось.
"Увидев, что за ним бежит потерпевший, мужчина забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу", - рассказали правоохранители.
Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.
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"Правонарушитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в полиции.
В пятницу, 10 августа, на столичном Печерске мужчина сломал себе ногу, пытаясь сбежать после ограбления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел на улице Грушевского.
"В то время, когда киевлянин говорил по телефону, неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Однако далеко сбежать злоумышленнику не удалось.
"Увидев, что за ним бежит потерпевший, мужчина забежал в подъезд и прыгнул на улицу со второго этажа. При падении нарушитель сломал ногу", - рассказали правоохранители.
Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.
Читайте также: В Киеве на Железнодорожном шоссе реконструируют водопроводную сеть
"Правонарушитель из-за травмы ноги находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в полиции.
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