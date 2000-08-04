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Раздел: Происшествия  
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В Киеве «заминировали» Майдан: центр оцепили полицейские

В Киеве «заминировали» Майдан: центр оцепили полицейскиеПроверяют сообщение о минировании.

Сегодня, 10 августа, неизвестная женщина сообщила о минировании площади Майдана Независимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Как отмечается, в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

"На места происшествий немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", - говорится в сообщении.

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Сведения зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация событиям
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 Теги: Майдан, Киев

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Сегодня, 16:25 » Автор: Анна Мартынова
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