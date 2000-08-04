Раздел: Происшествия
На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
Погибла женщина.
9-го августа около 16 часов на автодороге "Киев-Харьков" возле села Александровка Пирятинского района Полтавской области произошло ДТП, в котором погибла женщина, а двое несовершеннолетних детей получили телесные повреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.
"Сотрудниками Пирятинского отделения полиции предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Skoda (под управлением 79-летнего мужчины) и ВАЗ Калина (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении из Киева. В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.
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Также сообщается, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.
9-го августа около 16 часов на автодороге "Киев-Харьков" возле села Александровка Пирятинского района Полтавской области произошло ДТП, в котором погибла женщина, а двое несовершеннолетних детей получили телесные повреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.
"Сотрудниками Пирятинского отделения полиции предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Skoda (под управлением 79-летнего мужчины) и ВАЗ Калина (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении из Киева. В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Также сообщается, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.
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