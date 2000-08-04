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Раздел: Происшествия  
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В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбой

В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбойДевять мужчин устроили потасовку

Возле столичной автостанции произошла массовая драка со стрельбой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. Инцидент произошел в кафе, расположенном возле автостанции "Киев", которая находится возле Центрального железнодорожного вокзала.

Предварительно установлено, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.

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Информация о пострадавших уточняется, потому что на момент приезда правоохранителей их уже госпитализировали. В полиции уточнили, что правонарушители с места происшествия скрылись.
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 Теги: Киев, драка

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Сегодня, 22:50 » Автор: Татьяна Ларина
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