Раздел: Происшествия
В Киеве возле автостанции произошла драка со стрельбой
Девять мужчин устроили потасовку
Возле столичной автостанции произошла массовая драка со стрельбой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус
Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. Инцидент произошел в кафе, расположенном возле автостанции "Киев", которая находится возле Центрального железнодорожного вокзала.
Предварительно установлено, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.
Читайте также: Возле Киева произошла драка со стрельбой
Информация о пострадавших уточняется, потому что на момент приезда правоохранителей их уже госпитализировали. В полиции уточнили, что правонарушители с места происшествия скрылись.
Возле столичной автостанции произошла массовая драка со стрельбой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус
Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между группой мужчин, при этом свидетели слышали выстрелы. Инцидент произошел в кафе, расположенном возле автостанции "Киев", которая находится возле Центрального железнодорожного вокзала.
Предварительно установлено, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.
Читайте также: Возле Киева произошла драка со стрельбой
Информация о пострадавших уточняется, потому что на момент приезда правоохранителей их уже госпитализировали. В полиции уточнили, что правонарушители с места происшествия скрылись.
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