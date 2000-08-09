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На Тернопольщине разбился легкомоторный летательный аппарат
Причина падения аппарата устанавливается.
Летательный аппарат упал на землю и загорелся. Пилот скончался от полученных травм при падении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Возле села Пановцы Борщевского района (Тернопольская область) произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате чего погиб пилот.
Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке 11 августа.
"10 августа в 22.46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот", – говорится в сообщении.
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Причина падения аппарата устанавливается. От ГСЧС привлекались пять человек и одна единица техники.
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