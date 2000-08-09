» » На Тернопольщине разбился легкомоторный летательный аппарат
Раздел: Происшествия  
0

На Тернопольщине разбился легкомоторный летательный аппарат

На Тернопольщине разбился легкомоторный летательный аппарат
Причина падения аппарата устанавливается.

Летательный аппарат упал на землю и загорелся. Пилот скончался от полученных травм при падении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Возле села Пановцы Борщевского района (Тернопольская область) произошло падение легкомоторного летательного аппарата, в результате чего погиб пилот.

Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке 11 августа.

"10 августа в 22.46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот", – говорится в сообщении.

Читайте также: В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Причина падения аппарата устанавливается. От ГСЧС привлекались пять человек и одна единица техники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Тернопольская область, крушение, легкомоторный самолет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:13 » Автор: Алена Шимко
     156
     0

Похожие новости по теме

В Сумской области упал самолет, пилот погиб В Сумской области упал самолет, пилот погиб

По данным полиции, в результате погиб 55-летний пилот, предположительно, владелец самолета.

Во Франции самолет потерпел крушение: есть жертвы Во Франции самолет потерпел крушение: есть жертвы

В результате падения погиб пилот летающего судна.

На Хмельниччине разбился самолет: есть пострадавшие На Хмельниччине разбился самолет: есть пострадавшие

Самолет упал на поле с подсолнечником во время проведения сельскохозяйственных работ.

На Волыни разбился самолет: есть погибшие На Волыни разбился самолет: есть погибшие

Полиция выясняет обстоятельства жуткой трагедии.

Хроника чрезвычайных событий: три человека погибли на пожаре, двое – отравились грибами, пилот самолета – погиб Хроника чрезвычайных событий: три человека погибли на пожаре, двое – отравились грибами, пилот самолета – погиб

В Харьковской области в результате пожара четыре человека (трое из них - дети) погибли. Как информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в частном жилом доме в селе Пасеки (Змиевский район). За несколько часов пожар удалось ликвидировать, но чрезвычайное происшествие унесло четыре жизни, трое

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх