На Тернопольщине разбился легкомоторный летательный аппарат

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Самолет упал на поле с подсолнечником во время проведения сельскохозяйственных работ.

В Харьковской области в результате пожара четыре человека (трое из них - дети) погибли. Как информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в частном жилом доме в селе Пасеки (Змиевский район). За несколько часов пожар удалось ликвидировать, но чрезвычайное происшествие унесло четыре жизни, трое