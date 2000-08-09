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Раздел: Происшествия  
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В Киеве Lexus сбил пешехода и скрылся

В Киеве Lexus сбил пешехода и скрылся
В столице Украины автомобиль марки Lexus сбил пешехода и скрылся.

На Днепровской набережной произошло ДТП с участием пешехода, передает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Напротив торгового центра "Аркадия" автомобиль Lexus сбил пешехода.

Не сбавляя скорости, водитель скрылся с места происшествия.

Водителя и транспортное средство разыскивается полицией.

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Пешеход в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
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 Теги: Lexus, ДТП, Киев, пешеход

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Сегодня, 10:54 » Автор: Алена Шимко
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