Раздел: Происшествия
В Киеве возле станции метро произошло ДТП
Утром в Киеве произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля.
Сегодня в утреннее время в Киеве вблизи станции метро «Левобережная» произошло ДТП в результате которого столкнулись два легковых автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Как сообщают источники, сегодня в утреннее время возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП – столкнулись Chevrolet и Suzuki. В результате столкновения один из автомобилей выбросило на газон.
Читайте также: В Киеве разгорелся пожар возле станции метро
К счастью обошлось без пострадавших. На месте работает патрульная полиция.
Сегодня в утреннее время в Киеве вблизи станции метро «Левобережная» произошло ДТП в результате которого столкнулись два легковых автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.
Как сообщают источники, сегодня в утреннее время возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП – столкнулись Chevrolet и Suzuki. В результате столкновения один из автомобилей выбросило на газон.
Читайте также: В Киеве разгорелся пожар возле станции метро
К счастью обошлось без пострадавших. На месте работает патрульная полиция.
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