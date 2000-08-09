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Раздел: Происшествия  
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В Киеве возле станции метро произошло ДТП

В Киеве возле станции метро произошло ДТПУтром в Киеве произошло ДТП – столкнулись два легковых автомобиля.

Сегодня в утреннее время в Киеве вблизи станции метро «Левобережная» произошло ДТП в результате которого столкнулись два легковых автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.net.ua.

Как сообщают источники, сегодня в утреннее время возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП – столкнулись Chevrolet и Suzuki. В результате столкновения один из автомобилей выбросило на газон.

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К счастью обошлось без пострадавших. На месте работает патрульная полиция.
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 Теги: Киев, Левобережная, ДТП

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Сегодня, 12:36 » Автор: Алена Шимко
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