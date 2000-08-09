Раздел: Происшествия
Киевлянину оторвало руку мусоровозом
В субботу, 11 августа, в Киеве по адресу улица Волынская, 22 мужчине оторвало руку мусоровозом.
Инцидент произошел около 12:00. Мужчине около 40-50 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Выяснилось, что пострадавший не является работником ЖЭКа, но его жена - бригадир, попросила помочь с уборкой территории, так как не хватает людей. Мужчина выгружал мусор в мусоровоз, доставал из контейнера женские сумки, которые кто-то выкинул. Ремень одной из сумок зацепился за механизм в машине, который перерабатывает мусор, и его руку затянуло, вследствие чего у мужчины оторвалась кисть руки.
Его напарники быстро сориентировались и пережали рану жгутом до приезда медиков. Также они сообщили, что мужчина совсем недавно вернулся из зоны АТО целым и невредимым, а почему сейчас произошел такой несчастный случай - непонятно.
Читайте также: В Харькове подростку взрывом оторвало руку
По словам полиции, это произошло из-за его халатности. Мужчину госпитализировали работники «скорой». На месте работает патрульная полиция.
Инцидент произошел около 12:00. Мужчине около 40-50 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Выяснилось, что пострадавший не является работником ЖЭКа, но его жена - бригадир, попросила помочь с уборкой территории, так как не хватает людей. Мужчина выгружал мусор в мусоровоз, доставал из контейнера женские сумки, которые кто-то выкинул. Ремень одной из сумок зацепился за механизм в машине, который перерабатывает мусор, и его руку затянуло, вследствие чего у мужчины оторвалась кисть руки.
Его напарники быстро сориентировались и пережали рану жгутом до приезда медиков. Также они сообщили, что мужчина совсем недавно вернулся из зоны АТО целым и невредимым, а почему сейчас произошел такой несчастный случай - непонятно.
Читайте также: В Харькове подростку взрывом оторвало руку
По словам полиции, это произошло из-за его халатности. Мужчину госпитализировали работники «скорой». На месте работает патрульная полиция.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
84
0
Также советуем посмотреть
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
Оставьте свой комментарий