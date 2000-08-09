Киевлянину оторвало руку мусоровозом

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Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.

Прогремел взрыв, третьего июля, у ресторана «Макдоналдс» – центр Санкт-Петербурга. От взрыва один человек – пострадал. Сообщил об этом РИА Новости представитель из ГУ МВД региона. По заявлению источника агентства, произошел инцидент по адресу: Невский проспект, 45. «Поднял мужчина пакет, и в эту же секунду взрыв – раздаётся.