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Раздел: Происшествия  
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Киевлянину оторвало руку мусоровозом

Киевлянину оторвало руку мусоровозомВ субботу, 11 августа, в Киеве по адресу улица Волынская, 22 мужчине оторвало руку мусоровозом.

Инцидент произошел около 12:00. Мужчине около 40-50 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Выяснилось, что пострадавший не является работником ЖЭКа, но его жена - бригадир, попросила помочь с уборкой территории, так как не хватает людей. Мужчина выгружал мусор в мусоровоз, доставал из контейнера женские сумки, которые кто-то выкинул. Ремень одной из сумок зацепился за механизм в машине, который перерабатывает мусор, и его руку затянуло, вследствие чего у мужчины оторвалась кисть руки.

Его напарники быстро сориентировались и пережали рану жгутом до приезда медиков. Также они сообщили, что мужчина совсем недавно вернулся из зоны АТО целым и невредимым, а почему сейчас произошел такой несчастный случай - непонятно.

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По словам полиции, это произошло из-за его халатности. Мужчину госпитализировали работники «скорой». На месте работает патрульная полиция.
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 Теги: Киев, мусоровоз, мужчина, травма

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Сегодня, 14:07 » Автор: Алена Шимко
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