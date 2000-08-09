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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине отец переехал грузовиком собственного ребенка

На Киевщине отец переехал грузовиком собственного ребенкаВ Киевской области отец на грузовике задавил маленького сына.

Трагедия произошла сегодня, 11 августа, в 13.10, в селе Ольшаница, Рокитянского района, Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина.

Во дворе собственного дома, местный житель на грузовом автомобиле сдавал назад и совершил наезд на своего трехлетнего сына.

Ребенок погиб на месте происшествия.

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Полиция на месте трагедии выясняет все причины происшествия.
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 Теги: Киевская область, отец, сын, грузовик, смерть

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Сегодня, 15:34 » Автор: Алена Шимко
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