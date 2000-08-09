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Раздел: Происшествия  
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В Одессе мужчина избил семь женщин, одна из них беременна

В Одессе мужчина избил семь женщин, одна из них беременнаОдна из пострадавших - беременная девушка.

Инцидент произошёл утром в центре города. Нападавший Размик Карапетян бил кулаками проходящих мимо женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на poragovorit.com.

"На пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар. Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди и через мгновенье я услышала ещё один женский крик", - рассказала Оксана.

В полиции сообщили, что мужчина находился под действием наркотических веществ. Он нанёс увечия 7 девушкам, одной из них сломал нос, другим оставил обширные гематомы и ушибы. Беременная девушка, которую он также атаковал, к счастью, не получила сильных повреждений.

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На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела.
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 Теги: Одесса, избиение, женщины, беременность

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Сегодня, 17:03 » Автор: Алена Шимко
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