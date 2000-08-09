Раздел: Происшествия
В Одессе мужчина избил семь женщин, одна из них беременна
Одна из пострадавших - беременная девушка.
Инцидент произошёл утром в центре города. Нападавший Размик Карапетян бил кулаками проходящих мимо женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на poragovorit.com.
"На пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар. Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди и через мгновенье я услышала ещё один женский крик", - рассказала Оксана.
В полиции сообщили, что мужчина находился под действием наркотических веществ. Он нанёс увечия 7 девушкам, одной из них сломал нос, другим оставил обширные гематомы и ушибы. Беременная девушка, которую он также атаковал, к счастью, не получила сильных повреждений.
Читайте также: В Киеве мужчина до смерти избил сожительницу
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела.
Инцидент произошёл утром в центре города. Нападавший Размик Карапетян бил кулаками проходящих мимо женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на poragovorit.com.
"На пересечении улиц Ришельевская/ Малая Арнаутская я остановилась, чтобы посмотреть контакт в телефоне. Через мгновенье я почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения. Я согнулась в три погибели и только потом я поняла, что это был чей то удар. Я присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди и через мгновенье я услышала ещё один женский крик", - рассказала Оксана.
В полиции сообщили, что мужчина находился под действием наркотических веществ. Он нанёс увечия 7 девушкам, одной из них сломал нос, другим оставил обширные гематомы и ушибы. Беременная девушка, которую он также атаковал, к счастью, не получила сильных повреждений.
Читайте также: В Киеве мужчина до смерти избил сожительницу
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
303
0
Также советуем посмотреть
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
Оставьте свой комментарий