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Возле Харькова насмерть сбили велосипедиста
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства аварии.
ДТП произошла сегодня, 11 августа в пгт Панютино на автодороге Мерефа – Павлоград. Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля «Рено» во время обгона велосипедиста, который двигался в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и сбил 82-летнего велосипедиста, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.objectiv.tv.
От полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований.
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